Secretário de saúde de Contendas do Sincorá morre em colisão

O secretário de saúde do município baiano de Contendas do Sincorá, Valdir Nerys de Oliveira, de 49 anos, morreu na noite deste sábado, 26, em um acidente na estrada. De acordo com Jeane Pecoreli, coordenadora de enfermagem do Programa Saúde da Família (PSF) da cidade, o secretário retornava de Vitória da Conquista quando o veículo que ele estava colidiu de frente com uma carreta na altura do povoado de Sussuarana, no município de Tanhaçu. Ele morreu no local.

O corpo do secretário, que já atuava no cargo há nove anos, será enterrado neste domingo, 27, no cemitério de Contendas do Sincorá. Foi decretado luto oficial de três dias na cidade.

O secretário deixa mulher e dois filhos.

