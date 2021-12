Secretário de Lauro de Freitas é vítima de sequestro relâmpago

O secretário da prefeitura de Lauro de Freitas (Região Metropolitana de Salvador) e mais dois homens foram vítimas de sequestro relâmpago na madrugada deste sábado, 11, por volta de 1h. No momento do crime, eles saiam de uma reunião no Empresarial Torres Business, na rua Silvadir F. Chaves, próximo ao Hospital Menandro de Farias, no Jardim Aeroporto.

De acordo com informações do site Lauro de Freitas online, o secretário, Luiz Marciel, também conhecido como "Lula Maciel", estava com Marzo Barreto Santos e André Marter Primo em um veículo Mitsubishi L200 Triton, cor prata, quando foram abordados por três homens que ainda não foram identificados.

As vítimas foram soltas por volta das 5h30, no município de Camaçari, na localidade conhecida como "Machadinho", cerca de 30 quilômetros de Lauro de Feitas, depois de passar quase cinco horas como reféns. Eles tiveram alianças, relógios, carteiras, entre outros objetos roubados. O trio retornou à pé para Lauro de Freitas.

Uma testemunha disse que após a abordagem dos sequestradores, eles seguiram pela Estrada do Coco, sentido Salvador. Os assaltantes fugiram com o veículo das vítimas.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a 23º Delegacia do município, onde familiares das vítimas foram atendidas, mas obteve sucesso.

