Secretário de Justiça pede exoneração do cargo

O secretário da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos da Bahia (SJCDH), Almiro Sena, solicitou nesta terça-feira, 3, exoneração do cargo ao governador Jaques Wagner. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do órgão.

O pedido acontece seis dias após o Ministério Público do Estado (MP-BA) ter protocolado ação para investigar denúncias de assédio sexual e moral de servidoras da pasta gerida por Almiro.

Ainda de acordo com a assessoria, o secretário já conversou com o governador, que a partir de agora deve enviar a exoneração para ser publicada no Diário Oficial. A data de envio para publicação ainda não está definida.

