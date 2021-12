Secretário de Educação é encontrado morto em Santo Estêvão

O corpo do secretário da Educação do município de Santo Estêvão (a 140 km de Salvador), José Agnaldo Barreto de Almeida, 42 anos, foi encontrado por familiares, na manhã desta segunda-feira, 4, dentro da casa onde morava sozinho.

A vítima estava com as mãos amarradas e marcas pelo corpo, feitas com algum objeto perfurocortante, como faca ou estilete, segundo o delegado Marcelo Neves.

Ele afirmou que algumas pessoas foram ouvidas nesta segunda, e a polícia já tem uma linha de investigação que deverá levar à autoria do crime. Entretanto, disse não adiantar detalhes "para não atrapalhar os trabalhos".

Nilton Cláudio Almeida, primo da vítima, contou que o crime deixou a família arrasada, e o prefeito Orlando Santiago decretou luto oficial por três dias, com o funcionamento apenas dos serviços considerados essenciais à população.

Ainda segundo Nilton, por volta das 5h30 desta segunda, a mãe do secretário e um irmão dele foram até a casa de José Agnaldo, no bairro Bosque, "porque ela estranhou que, ao final do domingo, o filho não houvesse feito contato, como fazia todos os dias, e passou a noite preocupada porque ele sofria de pressão alta".

Conforme relatos de familiares, assim que se aproximaram da residência, eles perceberam o portão que dá para a rua aberto e o cachorro estava amarrado, o que não era comum. "Quando a mãe abriu a porta da casa (ela tem uma chave), logo viu que estava toda bagunçada", contou Nilton Almeida, sem conter a comoção.

Os parentes não encontraram o celular nem o carro da vítima e, embora a casa estivesse toda revirada, os eletrodomésticos e outros objetos de valor não foram levados. O veículo foi localizado pouco tempo depois, em uma estrada de chão, nos arredores da avenida Rio Branco, perto do cemitério.

O coordenador regional da 1ª Coorpin de Feira de Santana, delegado João Uzzum, esteve em Santo Estêvão, na manhã desta segunda, com uma equipe de investigadores e prepostos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), para realizar a perícia no local do crime. Os laudos vão subsidiar a polícia na identificação dos responsáveis e a Justiça na sua punição.

