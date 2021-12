Secretário de Campo Alegre é preso por suspeita de fraude

O secretário de finanças do município de Campo Alegre de Lourdes, a 824 km de Salvador, Averaldo Dias da Rocha, foi preso nesta quinta-feira, 6, durante uma operação do Ministério Público da Bahia (MP-BA). A ação que contou com o apoio das polícias Rodoviária Federal (PRF), Militar (PM) e Civil (PC) investiga fraudes em licitações da prefeitura que podem chegar a R$ 13 milhões. Ao todos foram emitidos 23 mandados de busca e apreensão.

Além do secretário, dois empresários também foram presos e a filha e o irmão da prefeita (Delaneide Borges Dias) estão foragidos.

De acordo com o MP-BA já foram apreendidos cerca de R$ 500 mil entre dinheiro, cheque, jóias e veículos. As contas de todos envolvidos também já foram bloqueadas.

