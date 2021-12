Secretário confirma seis feridos em desabamento de escola

Seis estudantes ficaram feridos depois que o teto de uma escola desabou em Ribeirão do Salto, no distrito de Itarantim, distante 640 km de Salvador, nesta quinta-feira, 23. A Secretaria de Administração de município confirmou pela tarde que seis estudantes, e não oito, informação divulgada antes, ficaram feridos.

De acordo com Jackson Dultra, secretário de administração, os alunos, com idades de 8 a 15 anos, estavam numa sala de reunião da escola que no momento era utilizada para o ensaio do projeto "Mais Educação" do qual eles fazem parte.

Ainda segundo o secretário, os feridos foram levadas para o hospital da cidade e todos já foram liberados. "Apenas uma criança teve que ficar um pouco mais no hospital esperando o resultado de um raio-x devido a suspeita de ter quebrado o braço, o que não aconteceu", disse.

Sobre o que poderia ter ocasionado o desabamento o secretário revela que a escola é antiga, mas afirma que todas as escolas do município foram reformadas. "É uma escola antiga, mas nesses últimos dois anos todas as escolas, tanto da área rural e da cidade, foram reformadas". Dultra completa informando que o secretário de obras foi no local com técnicos para periciar o local.

