Secretário confirma interesse do governo em privatizar o Estádio Pituaçu

O Estádio Roberto Santos, o Pituaçu, deve ser passado para a iniciativa privada. A possibilidade foi confirmada nesta quinta-feira, 5, pelo secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, o ex-deputado Davidson Magalhães.

Em entrevista ao programa Isso é Bahia, na Rádio A TARDE FM, Magalhães explicou que o espaço passa por reforma atualmente.

"O governo realiza estudo para fazer a concessão do Estádio Pituaçu. Temos uma área extremamente valorizada, mas há um desgaste natural, por isso temos que realizar manutenção para fazer com que o equipamento continue atrativo", explicou.

Eleições 2020

Davidson Magalhães preside o PCdoB na Bahia e afirma que não tem pretensão de disputar cargo eletivo no ano que vem. O gestor diz que seu foco será estruturar as candidaturas do partido em toda a Bahia.

Em Salvador, a legenda já lançou a pré-candidatura da deputada Olívia Santana na corrida pelo Palácio Thomé de Souza.

Segundo o dirigente, a agremiação tem conversado com outros partidos que integram a base do governador Rui Costa. “Temos uma candidatura extremamente competitiva. Agora, vamos preparar a candidatura e fazer pesquisas qualitativas”, complementou Magalhães.

adblock ativo