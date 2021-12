Secretaria sorteia 10.610 vagas de cursos técnicos

Acontece nesta terça-feira, 4, o sorteio eletrônico para o preenchimento de 10.610 vagas para cursos técnicos de nível médio da Secretária de Educação do Estado. A oferta contempla 58 centros territoriais e estaduais de Educação Profissional e oito anexos, localizados em 55 municípios dos 27 Territórios de Identidade da Bahia. O sorteio acontecerá às 15h, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), localizado na Rua das Muriçocas, Paralela, em Salvador e será aberto ao público.

Segundo a secretaria, em 2014, foram registradas 83.507 inscrições. Os inscritos são jovens e trabalhadores que querem voltar à escola para fazer um curso técnico de nível médio e obter alguma qualificação profissional. O resultado estará disponível no Portal da Educação .

Só serão convocados para matrícula, os classificados de acordo com o número de vagas ofertadas para cada centro.

Ao todo, 46 cursos técnicos de nível médio são ofertados e, entre os mais concorridos em Salvador, estão: Edificações, com 64,2 concorrentes por vaga, no turno noturno, ofertado pelo Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão Severino Viera (CEEP); Enfermagem, com 55,7 candidatos por vaga, e Análises Clínicas, com 48,4 inscritos por vaga, ambos ofertados no turno noturno, pelo Ceep em Saúde Anísio Teixeira. O curso técnico em Petroquímica, ofertado no Cetep da RMS, em Camaçari, teve a procura de 30 concorrentes por vaga.

Já no interior, os cursos mais procurados foram: Segurança do Trabalho, com 30,8 candidatos por vaga, ofertado no Centro Territorial de Educação Profissional do Litoral Norte/Agreste Baiano (Cetep), em Alagoinhas e Enfermagem, registrando 42,6 candidatos por vaga, no Cetep Portal do Sertão, em Feira de Santana.

Quem reside na capital poderá acompanhar o sorteio eletrônico presencialmente e contará com o acompanhamento de representantes do Ministério Público Estadual, do Tribunal de Contas, da Auditoria Geral do Estado, do Conselho Estadual de Educação, além de professores, estudantes, pais e mães.

Quem mora no interior, poderá acompanhar por videoconferência diretamente dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) das Direc do seu município.

Matrícula

A matrícula para os contemplados no sorteio eletrônico acontece entre 25 de fevereiro e sete de março de 2014. Nesse período, deverão se dirigir aos centros territoriais e estaduais de Educação Profissional para os quais se inscreveram, no turno para o qual pleiteou a vaga. No ato da matrícula, devem ser apresentadas cópias e originais dos seguintes documentos: CPF, carteira de identidade, comprovante de residência e histórico escolar.

O aluno que conclui o ensino médio em 2013 pode levar o Atestado de Conclusão de curso. Para os que concluíram nos anos anteriores a 2013 é obrigatória a apresentação do histórico escolar.

Os candidatos contemplados no sorteio eletrônico para os cursos no eixo tecnológico Produção Cultural e Design, ofertados pelo Centro Estadual de Educação Profissional em Artes e Design, em Salvador, passarão por um teste de habilidade específica. O teste, de caráter eliminatório, será aplicado no próprio Centro durante o período de matrícula. Os estudantes já deverão se dirigir ao Centro com os documentos necessários, pois, se aprovados no teste de habilidade específica, efetivarão a matrícula imediatamente após o teste.

