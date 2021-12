Secretaria reintegra cubano acusado de erro médico em Feira

O médico cubano Isoel Gómez Molina, que foi afastado de suas funções acusado de receitar uma alta dosagem de um medicamento para um bebê, vai retornar ao trabalho na próxima segunda-feira, 25.

Uma comissão formada por representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana, Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) e do Ministério da Saúde, além do tutor dos profissionais do Programa Mais Médicos, constatou que não houve erro do profissional que comprometesse seu trabalho ou colocasse a criança em risco.

De acordo com a secretária municipal de saúde de Feira de Santana, Denise Mascarenhas, as 40 gotas de dipirona prescritas pelo médico para o bebê de 1 ano e dois meses se referiam a quantidade total que a criança tomaria durante o dia. Mascarenhas esclarece que em Cuba as receitas são prescritas com a quantidade diária do remédio a ser tomada, e não de forma fracionada como é feita no Brasil.

Apesar dessa diferença na receita, o profissional teria orientado corretamente a mãe do menino. A diarista Gilmara Santos dos Santos explicou que o profissional disse que ela deveria dar 10 gotas a cada 6 horas, já que o garoto pesa 10.200 kg.

A secretária de saúde disse que um abaixo-assinado feito por cerca de 300 moradores do bairro Viveiros, onde fica o posto que Isoel atendia, solicitando o retorno do profissional, pesou na decisão de reintegrar o médico ao trabalho.

Para evitar novos transtornos, os 12 profissionais do programa Mais Médicos que atendem em Feira de Santana vão passar por um treinamento na próxima semana com os farmacêuticos da cidade. Além disso, esses profissionais vão acompanhar o atendimento dos médicos nos postos de saúde durante um mês.

Gilmara pede que médico cubano volte a atender comunidade (Foto: Luiz Tito | Ag. A TARDE)

