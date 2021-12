Secretaria realiza ações para prevenir suicídios de jovens

Com evidências que ligam o jogo virtual Baleia Azul ao suicídio de adolescentes e jovens em diversos países, inclusive uma garota na cidade de Juazeiro, no norte do estado, o tema ganhou proporções em todo o planeta e também na Bahia, que este ano já registrou mais de 100 casos de morte autoprovocada.

>>Estudo mostra estudantes com excesso de tempo online

Deste total, não se tem ainda a confirmação de quantas mortes podem estar ligadas ao game Baleia Azul, pois não é o único fator que pode ter relação com morte de adolescentes e jovens, em muitos casos sem ligação alguma com jogos virtuais. Em comum, na maioria dos casos, existe a depressão, considerada o mal dos tempos atuais.

No Brasil, a taxa de suicídios cresceu mais de 40% nos últimos dez anos entre pessoas na faixa etária entre 15 e 29 anos. Esses números estão mobilizando profissionais da área de saúde em todo o país para facilitar o diagnóstico e o tratamento da depressão.

Na Bahia, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), por meio do Núcleo de Estudos e Prevenção do Suicídio (Neps), do Centro Antiveneno da Bahia (Ciave), elaborou a cartilha Suicídio – Enigma e Estigma Social – Falando Abertamente sobre o Assunto.

Cinco mil cópias serão distribuídas em todos os municípios baianos, com dicas de identificação e prevenção do suicídio, voltadas, principalmente, para os profissionais de saúde no estado.

Dentro da mesma proposta, na próxima quarta-feira, às 14h30, a Sesab promoverá a webpalestra Aspectos Técnicos e Éticos na Abordagem do Paciente com Risco de Suicídio. Na oportunidade, a psicóloga do Neps Soraya Carvalho alertará para os sinais e sintomas da formação da ideia suicida.

Suicídio é a 3ª causa de morte de jovens, não pode ser negligenciado Suicídio é a 3ª causa de morte de jovens, não pode ser negligenciado

No estado, entre 2010 e 2017, foram registrados 3.324 casos de suicídio, conforme levantamentos preliminares da Sesab. O titular da pasta, Fábio Vilas-Boas, salientou que o suicídio é um grave problema de saúde pública, com média mundial de um milhão de pessoas vitimadas por ano.

Para ele, é necessário que familiares e outras pessoas próximas fiquem atentas, para evitar um desfecho trágico entre as pessoas predispostas à depressão. “Entre os jovens, é a terceira causa de morte no mundo, por isso é um tema que não pode ser negligenciado”, afirmou o secretário.

Vilas-Boas destacou, ainda, que o Brasil ocupa a oitava posição no ranking de países com maior incidência de suicídios, ultrapassando o número de 12 mil casos por ano.

Cartilha e palestra online Cartilha e palestra online

Fatores de risco

A psicóloga Delvanir Prado afirma que os principais fatores de risco são “a depressão, com um sentimento de impossibilidade de superar a fase e falta de perspectivas de um futuro bom, o uso de substâncias psicoativas, com deturpação da realidade, quando a pessoa vê tudo por um ângulo pessimista, bem como a incapacidade de lidar com perdas”.

Sobre o jogo Baleia Azul e outros similares, ela salienta que só serão atraídas pessoas que são propensas para a ideia suicida. “Um jovem ou adolescente que se sente amado e valorizado muito dificilmente vai se submeter à autoflagelação e provocar a própria morte”, afirma a especialista.

Ela assevera que é fundamental que, na família e na escola, seja observado o comportamento de jovens que têm tendência para a autodepreciação, dificuldade de entrosamento, sentimento de frustração, baixa autoestima, entre outros sinais de alerta que indicam problemas comportamentais, para que seja oferecida ajuda profissional.

Em Salvador, três emergências contam com atendimento psiquiátrico 24 horas: Hospital Juliano Moreira, em Narandiba; Hospital Mário Leal, no IAPI; e o 5º Centro de Saúde, localizado na avenida Centenário. Já o atendimento ambulatorial pode ser obtido no Neps, que funciona no Hospital Geral Roberto Santos (Cabula).

adblock ativo