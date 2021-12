Secretaria promete quitar dívida de agosto esta semana

Por meio de nota, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que "está finalizando as fases das despesas para quitar, esta semana, a parcela referente ao pagamento do mês de agosto das clínicas conveniadas ao SUS".

A nota reitera que a SMS teria até 60 dias, contados a partir do último dia do mês de competência da fatura, para fazer o repasse às 150 clínicas que prestam serviço médico pelo SUS.

Ainda segundo a nota, o órgão teria até o dia 30 de novembro para liquidar a competência referente ao mês de setembro, conforme o prazo previsto pelo acordo firmado com o MP-BA.

A SMS enfatiza que está empenhando "todos os esforços" para regularizar os pagamentos e, com isso, fazer com que os atendimentos à população sejam normalizados.

Sem comentários - Diante da possibilidade de transferência da gestão plena da saúde do município para o Estado, A TARDE entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), que preferiu não se pronunciar.

A TARDE também tentou contato com o Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde (Cosems), para que comentasse a hipótese do MP-BA, mas não obteve sucesso.

adblock ativo