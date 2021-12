Secretaria nega desconto indevido em salários de servidores

A Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb) entrou em contato com a redação de A TARDE nesta sexta-feira, 19, para negar a informação de que um erro de processamento nas folhas de pagamento teria causado desconto indevido no salário de dezembro de parte dos servidores estaduais.

Segundo o órgão, o erro aconteceu nas informações impressas no contracheque e nenhum valor foi descontado indevidamente. A assessoria garantiu ainda que todos os servidores receberão as quantias corretas ao final deste mês e que não haverá nenhum tipo de prejuízo ao trabalhador.



Na manhã desta sexta, diversos servidores notaram o erro em seus contracheques. A Saeb chegou a informar que o ressarcimento da quantia seria realizado dentro dos próximos dias. O problema só afetou o salário e não interferiu no valor do 13º, que cumpre prazo legal.

adblock ativo