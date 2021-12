Secretária morre ao cair em fosso de elevador em Feira

A secretária Ana Lúcia dos Anjos Souza, de 54 anos, morreu no início da tarde desta sexta-feira, 21, ao cair no fosso do elevador do edifício onde trabalhava, em uma clínica.

O Edifício Premier Feira Medical Business, de 14 andares, está localizado na Avenida Getúlio Vargas, em Feira de Santana, município a 109 km de Salvador.

Segundo informações do site Acorda Cidade, a vítima retornava do horário de almoço com uma colega quando o equipamento teve uma falha e parou entre o 5º e o 6º andar, ficando desnivelado.

Na tentativa de ajudar, funcionários do prédio conseguiram tirar a colega que acompanhava Ana Lúcia, mas a secretária tentou sair por conta própria e caiu no fosso.

Avaliação

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros se deslocaram para o local, onde a equipe do Samu constatou o óbito de Ana Lúcia, que teve afundamento craniano.

Segundo testemunhas, as duas mulheres estavam retornando ao prédio após o horário de almoço, por volta das 14h, quando ficaram presas no equipamento.

De acordo com informações de populares, os três elevadores do edifício apresentaram defeito na última quinta-feira, mas foram consertados e liberados nesta sexta para o uso do público.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana.

