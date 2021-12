Secretaria lança programa de obras em Ichu e Candeal

Para melhorar a qualidade de vida das populações dos municípios de Candeal e Ichu (cidades localizadas no semiárido baiano a 168 km e 181 km de Salvador, respectivamente), a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs) anuncia o reforço dos sistemas de abastecimento de água nos dois municípios.

Em solenidades realizadas, na manhã desta quinta-feira, 25, nas duas cidades, o titular da Sihs, Cássio Peixoto - representando o governador Rui Costa -, também anunciou a extensão de redes para atender a sete povoados da região: Macaco, Quatro Estradas e Chapada, que pertencem a Candeal; e Canavial, Alto Alegre, Massapé e Consolo, em Ichu.

Nas solenidades nos dois municípios, o secretário assinou documentos autorizando o início das obras. Na oportunidade, Peixoto informou que "o processo licitatório será realizado ainda neste mês de agosto e que o prazo de execução da obra é de um ano.

De acordo com o gestor, "é uma obra importante para o semiárido baiano. A extensão das redes vai beneficiar mais de mil habitantes da zona rural, com investimento de R$ 3,4 milhões oriundos de recursos do Fundo de Combate à Pobreza".

As intervenções integram o conjunto de iniciativas do programa estadual Água para Todos, coordenado pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento. A execução será da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

Israelenses

Oito empresas israelenses participaram de um encontro técnico promovido pela Embasa em Salvador na manhã desta quinta.

Os israelenses falaram a respeito de processos e equipamentos diferenciados na captação e tratamento de água e no reúso de efluentes tratados, parte das práticas inovadoras.

Além de Israel, países como Espanha, Cingapura e Brasil já utilizam em sistemas hídricos algumas das tecnologias desenvolvidas pela indústria israelense para o setor.

Participaram do encontro o presidente da Embasa, Rogério Cedraz, o diretor técnico e de planejamento da empresa, César Ramos, e o cônsul para assuntos econômicos de Israel em São Paulo, Boaz Albaranes.

Também participaram do encontro representantes da Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal), do Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável de Alagoas (Emater).

adblock ativo