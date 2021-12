Secretaria divulga calendário de festas populares de 2016

A Secretaria de Turismo do Estado (Setur) divulgou nesta segunda-feira, 7, o calendário de festas populares de 2016, são cerca de 50 datas comemorativas. Os festejos são de cunho religioso, cultural e social que levam o povo às ruas e movimentam anualmente a capital, Região Metropolitana e Recôncavo. (Confira a tabela do calendário abaixo)

O Governo do Estado informa que apoia alguns desses festejos, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa). No verão onde se concentram as princiapsi festas a Bahiatursa apoia a tradicional Lavagem do Bonfim, com o cortejo das baianas e as fanfarras, assim como os trios para o Carnaval Pipoca.

Ainda segundo dados da Secretaria de Turismo do Estado (Setur), a Bahia deve receber 4,9 milhões de turistas no Verão 2015-2016. A estimativa é 5% maior que o fluxo registrado na temporada anterior. A movimentação tem seu ponto alto no verão, mas segue no meses seguintes acompanhando as manifestações populares.





