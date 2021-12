Secretaria disponibiliza 920 vagas em cursos do Pronatec

A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) disponibiliza, a partir desta quarta-feira, 4, 920 vagas em 20 cursos gratuitos do Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). As pré-matrículas serão realizadas nas unidades do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM) localizadas nos bairros do Comércio, Boca do Rio, Cajazeiras e Cabula, das 8h às 17h.

Os candidatos devem ter no mínimo 16 anos e levar no ato da inscrição originais do CPF, carteira de identidade, comprovantes de residência e escolaridade, além do cartão do Bolsa Família ou Número de Informação Social (NIS).

As aulas começam partir do dia 23 nas unidades do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) na Mouraria, região central da cidade, e dos Dendezeiros, na Cidade Baixa. O público-alvo do Pronatec são os beneficiários do Bolsa Família, seus dependentes e todos aqueles que possuem o Número de Inscrição Social - NIS.

