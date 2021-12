Secretaria de Segurança Pública atualiza Baralho do Crime

A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP) atualizou nesta quinta-feira, 30, duas cartas do Baralho do Crime.

Cristian Sostenis Barreto da Silva é o novo Ás de Ouros, ele é processado por diversos homicídios e integra a quadrilha de Vicente Lucas do Espírito Santo, o "Dente de Prata", o então 5 de Ouros quando, preso em junho de 2014.

O novo Valete de Ouros é Ronílson Oliveira de Jesus, o "Rafael", "Coroa" ou "Zeca". Ele é suspeito de ser o líder da rebelião que aconteceu em maio, no pavilhão 10 do Presídio Regional de Feira de Santana, e que resultou na morte de nove pessoas.

