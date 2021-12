Secretaria de Segurança diz que roubos a bancos caíram 63%

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-Ba) afirmou que os roubos a bancos no estado diminuíram 63% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram apresentados pelo secretário Maurício Teles Barbosa durante reunião de avaliação semanal, realizada na sede da SSP-Ba nesta segunda-feira, 14.

Segundo o levantamento, foram registrados 17 casos nos dois primeiros meses de 2016, enquanto que, nesse mesmo período em 2015, foram computadas 46 ações criminosas contra agências bancárias. Já a utilização de explosivos nessas ações teria diminuído de 35 para 13.

Já o Sindicato dos Bancários contabilizou 22 duas ações criminosas em janeiro e fevereiro desse ano, incluindo ataques a agências e caixas eletrônicos. A instituição informou, ainda que foram registradas, no mesmo período, 14 explosões.

Para Barbosa, a redução no número de roubos reflete o trabalho integrado das polícias Militar e Civil, juntamente com o suporte da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e o monitoramento das câmeras através do Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR).

