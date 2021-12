Secretaria de Saúde leva exames gratuitos para as comunidades

A Secretaria de Saúde (Sesau) iniciou nesta quinta-feira, 31, testes rápidos e exame de Hanseníase para as comunidades de Camaçari. As próximas ações acontecerão nesta sexta-feira (1°/02) em Barra do Pojuca, na Missão Vida; na quarta-feira (06/2), na USF Parque Verde II; e na quinta-feira (07/2), na Associação de Moradores de Massaranduba.

Além do teste rápido e do exame de Hanseníase, a equipe de trabalho realiza a busca ativa na comunidade por pacientes que tiveram a doença nos últimos cinco anos.

Conheça a doença:

A Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa das mais antigas da humanidade, causada por uma bactéria, a Mycobacterium leprae (bacilo de Hansen), e se manifesta principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos: lesões na pele e nos nervos periféricos, principalmente nos olhos, mãos e pés. O diagnóstico é essencialmente clínico e epidemiológico e o tratamento custeado pelo SUS.

A infecção por hanseníase pode acometer pessoas de ambos os sexos e de qualquer idade. Entretanto, é necessário um longo período de exposição à bactéria, sendo que apenas uma pequena parcela da população infectada realmente adoece.

