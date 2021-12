Secretaria de Saúde de Feira divulga 33 casos de Chikungunya

A Secretaria de Saúde de Feira de Santana divulgou mais 19 casos da febre Chikungunya em Feira de Santana, a 108 km de Salvador, totalizando 33 casos confirmados até esta terça-feira, 30. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), no entanto, permanece confirmando os 14 casos divulgados no último boletim na quarta-feira, 27. Um novo boletim deve ser divulgado nesta quarta-feira, 1º.

De acordo com a secretária de saúde local, foram notificados 606 casos suspeitos de Chikungunya no município entre os dias 6 de julho e 27 de setembro, dos quais 33 foram confirmados - 14 em laboratório e 19 por critério clínico -, 11 casos foram descartados e os outros 562 continuam em investigação.

Cerca de 42 localidades do município foram notificadas com os casos, dentre os quais o conjunto George Américo apresentou 344 notificações, correspondendo a 56,76%, seguido pelo bairro Campo Limpo com 82 (13,53%), povoado Rio do Peixe (Distrito de Jaguara) com 31 (5,11%) e o bairro Sobradinho com 15 notificações (2,47%).

A Chikungunya é transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, os mesmos da dengue. Os sintomas, que costumam durar até 10 dias, são febre alta, dor na musculatura e nas articulações, dor de cabeça, inflamação na pele e inchaços.

Para combater a doença no município, a Secretaria de Saúde intensificou as ações para impedir a proliferação do mosquito por meio de visitas domiciliares e ações educativas, visando sensibilizar os moradores em acondicionar adequadamente o lixo e evitar água parada.

