Secretaria da Segurança Pública divulga novos números de ouvidoria

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgou nesta segunda-feira, 8, um número de atendimento para quem quiser fazer uma solicitação, reclamação ou simplesmente tirar dúvidas sobre a atuação do órgão. O cidadão pode entrar em contato pelos números (71) 3118-7900 u 3118-7901, segunda-feira a sexta-feira, de 9h às 12h, e de 14h às 19h, ou no endereço eletrônico ouvidoria@ssp.ba.gov.br.

Quem optar por fazer a reclamação pessoalmente pode ir a sede da Ouvidoria, no edifício Empire Center, situado na Avenida Antônio Carlos Magalhães.

O órgão mudou o número com o objetivo de melhorar a assistência ao cidadão. “Estamos implantando aparelhos tecnologicamente avançados que ajudarão no desenvolvimento do trabalho feito pelo setor”. O sigilo também é garantido para aqueles que não desejam se identificar, declara o ouvidor da SSP, Edmundo Assemany Felippi,

O gestor enfatizou também que a SSP atende de acordo com a Lei de Acesso à Informação Pública (n°12.527, de novembro de 2011,) que preconiza um prazo de até 30 dias para retorno. “Recebemos em média 10 a 15 manifestações diariamente. Enviamos para a unidade responsável e retornamos para os que deixam contato”, afirma.

