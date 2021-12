Secretaria da Educação convoca 147 professores indígenas

Está disponível a lista dos 147 professores indígenas que participaram dos processos seletivos da Secretaria da Educação do Estado da Bahia em 2017 e 2019. A convocação foi feita nesta sexta-feira, 10, por meio do Diário Oficial do Estado (DOE).

Segundo o órgão, os selecionados serão contratados temporariamente pelo Regime Especial de Direito Administrativo. O prazo para a entrega dos documentos (original e fotocópia de documentos, como carteira de identidade, CPF e certidão de nascimento ou de casamento) é de 10 dias úteis contando a partir desta sexta.

adblock ativo