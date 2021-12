Secretaria confirma morte de 10ª vítima de explosão em farmácia

Foi confirmada nesta sexta-feira, 25, a morte da 10ª vítima da explosão dentro de uma farmácia na cidade de Camaçari, na região metropolitana. O óbito foi confirmado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab),e também pelo secretário de saúde de Camaçari, Washington Couto. Vilma Conceição dos Santos, 40 anos, que era funcionária do estabelecimento, estava internada em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE).

Ainda com informações do secretário municipal, Vilma estava com 70% do corpo queimado.

Enterros

Outras duas vítimas da tragédia foram enterradas nesta manhã. A balconista Tatiane Ribeiro Mendes, 34 anos, e a auxiliar de depósito Cristiana do Nascimento Souza, de 39 anos, os dois sepultamentos aconteceram no Cemitério Jardim da Eternidade.

Identificação

Outros sete corpos ainda não foram identificados pelo DPT. Segundo o perito e diretor do Instituto Médico Legal (IML) de Salvador, Mário Câmara, inicialmente, dos outros corpos, seis também são femininos e, conforme o perito, entre eles, está o de uma menina de 9 anos e o da mulher encontrada abraçada a ela. O nono corpo ainda não teve o sexo identificado.

Caso

O incêndio atingiu o local por volta das 13h50 da quarta-feira. Segundo testemunhas que trabalham na região próxima à farmácia, o fogo teria sido causado pela explosão de um botijão de gás que estava no interior do estabelecimento. Após a explosão, o teto do imóvel teria caído e atingido clientes e funcionários da farmácia. Os bombeiros informaram, no entanto, que uma perícia será realizada no local e deverá indicar as causas do acidente.

