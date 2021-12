Secopa-BA nega dificuldade em cumprir Programa Gol Verde

A Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 (Secopa-BA) negou, em nota divulgada nesta sexta-feira, 20, enfrentar dificuldades para cumprir programa de reflorestamento na Bahia. Segundo o órgão, são falsas as informações que circularam na última quinta-feira, 19, dizendo que o programa, intitulado de Gol Verde, se encontrava em situação complicada com a grande quantidade de gols marcados na Arena Fonte Nova.

A Secopa-BA informou, ainda, que a consultora do Programa Gol Verde, Patrícia Mazoni, nega ter declarado que havia qualquer dificuldade diante da quantidade de mudas exigidas por cada gol feito no estádio.

A meta principal do Programa Gol Verde é plantar 1.111 mudas de Mata Atlântica para cada gol marcado na Arena Fonte Nova. Até esta sexta-feira, foram marcados 17 gols em três partidas que aconteceram no estádio, correspondendo, assim, ao plantio de 18.887 mudas.

De acordo com a Secopa, há uma reserva de 31.111 mudas para atender ao que estabelece o Programa. Essa quantidade prevê uma média de cinco gols por partida no estádio baiano, quantidade superior à média associada a jogos da Copa do Mundo da FIFA™ - 2,86 gols.

O programa está executando a captação de novos parceiros. A Secretaria informou que esta ação não está relacionada com a quantidade de gols marcados nos dois primeiros jogos da Arena Fonte Nova e que a intenção é ampliar o número de mudas que corresponde a cada gol, podendo, assim, "valorizar" ainda mais o placar e reflorestar uma área maior para celebrar cada conclusão no estádio.

O Regulamento do Programa Gol Verde já previa esta ação antes mesmo do início da Copa do Mundo da FIFA™. As empresas e instituições podem aderir ao Programa até o final da competição.

