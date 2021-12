SEC abre 4.535 vagas para cursos técnicos gratuitos

Estão abertas até 29 de agosto as inscrições para cursos técnicos gratuitos em Salvador e interior do Estado. São oferecidas 4.535 vagas para as áreas de Administração, Análises Clínicas, Arte Dramática, Comércio, Enfermagem, Logística, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Manutenção Suporte e Informática entre outros.

Os cursos são promovidos pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), por meio do Programa Nacional de Integração da Educação PSErofissional com Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), e divididos nas modalidades Proeja Médio e Fundamental.

As inscrições devem ser realizadas nas unidades de ensino onde acontecem as aulas. Os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e atestado de escolaridade.

A Bahia conta, atualmente, com mais de 70 mil estudantes matriculados em cursos técnicos de nível médio. Mais informações no Portal da Educação.

