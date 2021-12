SEC abre 2.224 vagas para cursos profissionalizantes

Com o objetivo de preparar estudantes para o mercado de trabalho, a Secretaria de Educação do Estado (SEC) disponibiliza 2.224 vagas em 51 municípios baianos para cursos profissionalizantes. As inscrições seguem até o próximo dia 20 (quinta-feira).

As oportunidades, que são destinadas aos alunos do 2º ou 3º ano do ensino médio de escola pública, integram a política de formação profissional Médiotec, que faz parte Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do Ministério da Educação.

Na inscrição, o candidato terá de selecionar o curso entre 31 áreas do conhecimento, que abrangem matérias técnicas e empreendedorismo.

O cadastro para concorrer à oportunidade no Médiotec pode ser feito pelo site da SEC: www.educacao.ba.gov.br. Pelo portal também é possível visualizar a lista de cursos ofertados. O processo seletivo é realizado por meio de sorteio eletrônico, que ocorre no dia 24 de julho.

Já as aulas, que estão programadas para começar no dia 10 de agosto na escola dos alunos selecionados, acontecem no período oposto ao horário regular do estudante. A formação técnica ocorre simultaneamente aos últimos anos do ensino médio e em aulas presenciais.

Desenvolvimento

O Médiotec vai contemplar as regiões carentes, segundo o superintendente da Educação Profissional e Tecnológica da Bahia, Durval Libânio. Para o superintendente, o curso técnico, aliado ao ensino médio, é capaz de abrir um horizonte de oportunidades para o mercado de trabalho.

Além da oportunidade oferecida pelo programa de formação técnica do estado, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) disponibiliza 320 vagas para cursos técnicos em Salvador.

Os cursos contemplam as áreas de eletrotécnica, mecânica e refrigeração e climatização. Pela inscrição, que é feita pelo site do Ifba: www.selecao.ifba.edu.br, o candidato deve pagar R$ 35.

Desconto

Já os egressos ou estudantes de escolas públicas podem pagar R$ 3,50, por meio da solicitação de isenção parcial da taxa.

Neste caso, é necessário se inscrever até o dia 3 de agosto e apresentar o documento original e a cópia do RG e o histórico escolar, carimbado pelo diretor do estabelecimento na sede do Ifba, localizada no bairro do Barbalho.

A prova, que será aplicada no dia 22 de outubro, constará de questões objetivas e uma redação.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

