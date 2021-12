Seap anuncia retorno das visitas sociais nas unidades prisionais

O Governo do Estado, através da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), anunciou na tarde desta quarta-feira, 14, o retorno, a partir da próxima segunda-feira, 19, das visitas sociais nas unidades prisionais do Estado com a implementação da 4ª Fase do Plano de Retomada das Visitas no sistema penitenciário baiano.

As visitas sociais estavam suspensas desde março, devido à pandemia do novo coronavírus. Agora, precisarão obedecer os protocolos estabelecidos com medidas sanitárias, para evitar a propagação da Covid-19 nas unidades prisionais da Bahia.

O retorno das visitas sociais foi decidido em reunião do Comitê Interinstitucional, mediante avaliação da situação epidemiológica no estado, por meio da decisão do secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Nestor Duarte.

“Desde o início da pandemia, temos trabalhado intensamente no reforço das barreiras sanitárias estabelecidas para o sistema penitenciário e o resultado desse esforço são os números extremamente positivos alcançados. E, nas últimas semanas, após criteriosa avaliação dos boletins epidemiológicos da Secretaria da Saúde do Estado [Sesab], vimos a possibilidade de implementarmos a 4ª Fase do Plano de Retomada das Visitas”, disse o secretário.

Cronograma

Nesta fase, as visitas sociais serão realizadas quinzenalmente, conforme o cronograma estabelecido no Plano de Retomada das Visitas, no período das 8h às 12h, sendo permitido apenas um visitante por pessoa privada de liberdade, com idade entre 18 e 59 anos. O visitante, por sua vez, será avaliado clinicamente, a partir de uma aferição de temperatura e verificação de sintomas gripais.

Além disso, será mantido o distanciamento de 1,5 metros entre os visitantes e/ou servidores penitenciários, e tanto o familiar como o interno deverão utilizar a máscara de proteção a ser entregue pela direção da unidade prisional.

Após a semana de visitação - 19 a 23 de outubro -, o sistema penitenciário será monitorado ao longo de 15 dias consecutivos, e caso não haja disseminação da doença na unidade prisional, será estabelecido uma nova semana de visitação, de 09 à 13 de novembro.

adblock ativo