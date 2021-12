Sauípe: um morre e dezenas ficam feridos em desabamento

O desmoronamento de uma estrutura metálica no Complexo da Costa Sauípe, na cidade de Mata do São João (Grande Salvador), deixou ao menos um morto e dezenas de feridos no final da manhã desta quarta-feira, 13. A estrutura, que estava em construção, serviria de palco para um evento da empresa Bradesco na próxima quinta, 14. O acidente ocorreu por volta das 11h.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a morte de um dos operários da obra foi confirmada no início da tarde desta quarta. A vítima, que ainda não teve o nome identificado, ficou presa às ferragens e chegou a ser resgatada com vida. Entretanto, minutos após o resgate, acabou falecendo. O homem morto, segundo o Samu, aparenta ter 25 anos.

Conforme nota oficial da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), o acidente deixou 50 feridos, sendo que dois estão internados em estado grave e um foi a óbito. "As vitimas foram encaminhadas para três hospitais da rede da Secretaria da Saúde do Estado: Hospital Geral de Camaçari (HGC), Hospital Geral do Estado (HGE) e Hospital Menandro de Farias", informou em nota.

O Secretário de Saúde de Camaçari, Vital Sampaio, conta que o HGC chegou a receber cerca de 100 feridos, a maioria deles com ferimentos leves. Conforme o secretário, 30 vítimas permanecem no local. Outras foram liberadas ou transferidas para demais unidades da rede estadual de saúde. As polícias de Praia do Forte e Imbassaí, além do Corpo de Bombeiros e ambulâncias do Samu foram deslocadas para a região para prestar socorro às vítimas. A Polícia Militar também teria solicitado o helicóptero do GRAER (Grupamento Aéreo).

Relatos - Gilvani Ferreira, que trabalhava na montagem da estrutura quando o acidente aconteceu, revela que os operários trabalhavam na finalização do palco quando um forte vento derrubou parte da estrutura. "Eu consegui correr a tempo, foi a mão de Deus, mas tinha muita gente lá ainda, em cima", conta o auxiliar de montagem, que só teve ferimentos leves.

A auxiliar de limpeza Jucileide Silva Batista, que estava na área da estrutura dedicada à cozinha, diversos operários que estavam sobre a construção pularam ao chão quando a estrutura começou a desabar. "Eu fui a última a correr. Pensei que iria morrer. Sobrevivi por sorte", contou.

Já a pedagoga Patrícia Tavares, hóspede de uma pousada do complexo hoteleiro, contou que as pessoas ouviram um grande estrondo no momento em que a estrutura caiu. "Do nada deu um vento muito forte e levantou a estrutura, minhas duas filhas, que são da área de saúde, ajudaram nos primeiros socorros", conta a pedagoga que acrescentou ainda que as ambulâncias chegaram sem médicos.

Responsabilidade - De acordo com a assessoria de imprensa do Complexo de Hotéis de Costa do Sauípe, o complexo não tem nenhuma ligação com o evento, que é do Bradesco, mas está oferecendo a assistência necessária aos feridos.

Por volta das 14h, o Bradesco se pronunciou por meio de nota (leia abaixo) e lamentou o acidente, informando que está tomando as providências para atender as vítimas.

