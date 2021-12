Sauípe: polícia ouve envolvidos em desabamento

A delegada Diana Marise Lima, titular da Delegacia Especial de Proteção Ambiental de Praia do Forte, começou, nesta quinta-feira, 14, a colher depoimentos de pessoas envolvidas na organização do evento em Costa do Sauipe (Mata de São João, Grande Salvador) que acabou cancelado por conta do desabamento de uma estrutura metálica, na véspera.

No acidente, o operário Zilmar Nere dos Santos, 19 anos, morreu e pelo menos 30 pessoas ficaram feridas. A delegada concluiu os depoimentos por volta das 19h de ontem e confirmou que vai começar a ouvir as vítimas do desabamento a partir desta quinta.

Segundo ela, prestaram depoimento uma sócia da empresa paulista (A Luz Soluções), designada para cuidar da parte documental da realização do evento; um engenheiro contratado pela empresa organizadora (Grupo TV1 Comunicação e Marketing) e um advogado do Banco Bradesco, que contratou o TV1 para cuidar dos preparativos de seu encontro de gerentes (no fim de semana).

Um representante do Grupo TV1 é esperado para depor na delegacia na próxima segunda-feira. "Queremos entender o passo a passo e qual a participação de cada empresa na organização do evento", disse a delegada, que preferiu preservar a identidade dos depoentes.

Apurações paralelas - Além da Polícia Civil, o Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-BA) seguirão com apurações paralelas. Em nota, o MPT confirma que um inquérito civil foi instaurado pelo órgão e que as empresas envolvidas serão convocadas a prestar esclarecimentos. O presidente do Crea-BA, Marco Amigo, revelou que uma das hipóteses é a de que houve "falha na sequência de montagem das estruturas metálicas para que fosse tensionada a lona", de acordo com nota do órgão.

Para Marco Amigo, estruturas metálicas devem suportar cargas de vento em condições normais. De acordo com trabalhadores do local, a cobertura teria caído após uma rajada de vento atingir as vigas de sustentação. Uma vítima permanece internada em estado grave na UTI do Hospital do Subúrbio, conforme a Secretaria da Saúde do Estado. Outras duas estão no Hospital Geral de Camaçari, de onde 12 já receberam alta.

Ainda segundo a Sesab, oito pacientes continuam internados no Hospital do Aeroporto, em Lauro de Freitas, três no Hospital Português e três na Clínica Ortopédica e Traumatológica (COT). A assessoria de comunicação do Hospital Português informou que seus pacientes têm quadro estável. As demais unidades não passaram informações sobre os pacientes.

*Colaborou Flávia Faria

