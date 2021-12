Saúde em Movimento atende em Barreiras e Serrinha até 2ª

Os serviços do programa Saúde em Movimento continuam sendo oferecidos nos municípios de Barreiras e Serrinha, no interior, da Bahia, até a próxima segunda-feira, 14.

A população tem acesso gratuito a consultas oftalmológicas e cirurgias de catarata.

O público alvo do Saúde em Movimento é formado por alunos do programa Todos pela Alfabetização (Topa) e população com idade a partir de 60 anos.

Em Barreiras, o atendimento ocorre no Hospital Eurico Dutra. Já em Serrinha, a estrutura para atendimento à população foi instalada no Parque de Vaquejada Maria do Carmo.

