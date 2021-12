Saúde autoriza R$ 7 mi para hospitais universitários da BA

O Ministério da Saúde (MS) disponibilizou R$ 7 milhões para os hospitais universitários da Bahia, recurso que será destinado à Universidade Federal da Bahia (Ufba) para beneficiar o Hospital Universitário Prof. Edgard Santos (Hupes), ou Hospital das Clínicas, no Canela, e a Maternidade Climério de Oliveira, em Nazaré. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (D.O.U), na quarta-feira, 23, e beneficia, com mais R$ 100 milhões, 48 estabelecimentos em 16 estados e no Distrito Federal.

A ação integra o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF), desenvolvido e financiado em parceria com o Ministério da Educação. Os recursos, pagos em parcela única, reforçarão o orçamento das instituições universitárias que comprovaram o cumprimento das metas de qualidade relacionadas a porte e perfil de atendimento, capacidade de gestão, desenvolvimento de pesquisa e ensino e integração ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Com o incentivo, os hospitais universitários podem adquirir equipamentos, realizar pequenas reformas, comprar materiais, entre outras ações, conforme a necessidade e planejamento da instituição. De 2010 a 2014, o Ministério da Saúde destinou mais de R$ 2,3 bilhões aos hospitais universitários de todo o país. Em 2015, já foram repassados mais de R$ 111 milhões.

Rehuf

O objetivo do REHUF é criar condições materiais e institucionais para que os hospitais universitários federais possam oferecer atendimento médico e hospitalar de qualidade à população, assim como proporcionar a formação qualificada de profissionais da área de saúde.

"Este repasse demonstra o compromisso do Ministério da Saúde em qualificar e ampliar cada vez mais a capacidade de atendimento dessas unidades tão importantes no cenário da atenção à saúde. Com o recurso, os hospitais beneficiados poderão promover melhorias de sua estrutura e também ampliar seu atendimento", afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Castro, por meio de nota.

