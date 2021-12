Saubara sedia 'II Encontro de Cheganças da Bahia'

Entre os dias 1º e 4 de agosto, o município de Saubara (a 94 km de Salvador), no Recôncavo baiano, será a sede do II Encontro de Cheganças da Bahia, às 15h, na Praça 13 de Junho. Grupos de Chegança (ou Marujada) fazem uma encenação, cantada e falada, de uma luta que acontece em uma embarcação no mar.



Nove grupos oriundos de seis municípios (além dos conjuntos de Saubara, os de Taperoá, Cairu, Lençóis, Camaçari e Jacobina) participarão do evento. "Além de promover o encontro, mestres e mestras de chegança dão continuidade ao debate sobre o reconhecimento da manifestação como patrimônio imaterial da Bahia", ressalta o coordenador do encontro, Rosildo do Rosário.



Na oportunidade, os grupos participam também do lançamento da coletânea Êta, Marujada!, que apresenta vídeodocumentário, catálogo, site e CD frutos do projeto Registrando as Marujadas de Saubara.



Segundo Rosildo, que é o contramestre da Chegança dos Marujos Fragata Brasileira, de Saubara, dois objetivos permeiam o encontro. "Fazer com que os mestres e mestras das possam trocar experiências e perceber que são importantes para a cultura do estado. Depois, inserir as cheganças no meio das discussões que têm acontecido nos últimos anos", salientou.

Religiosidade



A chegança, como outras manifestações, é fortemente marcada pela religiosidade.



A principal apresentação do ano está, em geral, vinculada à festa do padroeiro da cidade.



Em Saubara, as apresentações ocorrem no dia de São Domingos de Gusmão, padroeiro da cidade, celebrado no dia 4 de agosto.



Os marujos saem da Igreja da Matriz e andam pela cidade com os recitais, música e percussão. Nas cheganças de Saubara, o pandeiro é o único instrumento e o texto ora é falado como no teatro ora é cantado com oito ritmos diferentes e variações do toque do pandeiro. Música, falas, dança e teatro são alguns dos ingredientes que dão vida a esta expressão tradicional.



A Associação Chegança dos Marujos Fragata Brasileira, de Saubara, é a responsável pelo lançamento da coletânea que conta com patrocínio da Petrobras e retrata as histórias e características dos três grupos existentes no município: Chegança dos Marujos Fragata Brasileira, Chegança de Mouros Barca Nova Masculina e Chegança de Mouros Barca Nova Feminina.



O projeto documenta o conhecimento de mestres e mestras dedicados à tradição. "O site, o CD, o vídeodocumentário e o catálogo mostram depoimentos, fotos antigas e recentes das cheganças. Toda essa produção levou um ano e contou com a participação de integrantes dos grupos em várias etapas, durante a pesquisa, na coordenação e produção do material", contou Rosildo.



Reconhecimento



O encontro também traz à discussão a possibilidade do reconhecimento das Cheganças como patrimônio cultural da Bahia e do Brasil.



"O pedido de registro fizemos ano passado. O próximo passo é um estudo antropológico que deve ser feito pelo Instituto do Patrimônio Artístico Cultural da Bahia (Ipac) para reunir documentos que comprovem a importância da manifestação. Estamos também sensibilizando os cheganceiros para colaborarem com o estudo", disse Rosildo do Rosário.



Tradição



A jornalista Sheilla Gumes, organizadora do catálogo, que coordenou a pesquisa sobre a chegança, conta que o conhecimento sobre a manifestação era transmitido pela oralidade, de pai para filho.

"Ouvimos as pessoas. O registro foi feito do que contaram mestres e moradores de Saubara sobre a chegança ou marujada. Como chegou à Bahia ninguém sabe, nem estudiosos como Manoel Quirino e Nelson Araújo, que falam da chegança em livros, conseguiram explicar", disse a jornalista.

No processo de remontagem dos grupos de chegança, no final da década de 1970, conta a jornalista, as mulheres foram importantes para ajudar a lembrar das letras das canções e a sequência delas. "Tradicionalmente, mulheres não participam das encenações. Elas cuidavam das vestimentas, da organização das apresentações e, assim, ouviam tudo. Hoje, são responsáveis pela formação de novos grupos femininos", salientou Sheilla Gumes.

Como toda manifestação tradicional, a transmissão do conhecimento se dava, primeiramente, durante o convívio com os mais velhos. "Meu pai sempre me contou que ouviu do meu avô as histórias das batalhas das guerras que eles viviam com as marujadas e eu, desde cedo, aos 3 anos de idade, levado por ele, aprendi a cantar, tocar e dançar a Chegança", conta Rosildo do Rosário.

Hoje, o filho dele é o membro mais jovem, com 8 anos. "Ele participa desde os 3 anos. O mais velho é Pedro dos Santos, 71, que integra essa formação há 36", destacou Rosildo.

Chegança ou marujada é conhecida também como chegança do marujo. O folguedo popular leva os espectadores ao imaginário das navegações coloniais dos séculos XV, XVI e XVII.

