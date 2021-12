"Satanás" é preso por matar usuário de drogas em Candeias

Cerca de quinze horas depois de assassinar a tiros o usuário de drogas Luan dos Santos de Carvalho, de 20 anos, Julivanderson Ferreira Santos, conhecido como "Satanás", 24, foi preso, nesta terça-feira, 14, por investigadores da 20ª Delegacia Territorial (DT), no Conjunto Candeias I, no município de Candeias (distante a 44 km de Salvador).

Segundo a polícia, o crime foi motivado por dívida de drogas. O assassinato ocorreu no bairro Ouro Negro, na segunda, 13. A polícia informou que, no momento do crime, outro homem que passavam pelo local foi atingido. Marivaldo de Jesus, 40, se recupera dos ferimentos.

Ainda de acordo com o delegado Miguel Cicerelli, titular da 20ª DT, "Satanás" tem passagem pela 10ª DT/Pau da Lima, por porte ilegal de arma, e pela 22ª DT/Simões Filho, por tráfico de drogas.

Autuado em flagrante, ele está custodiado na carceragem da 20ª DT, à disposição da Justiça. Os policiais buscam localizar a arma utilizada no assassinato de Luan.

adblock ativo