Sargento reserva da PM é assassinado em Barreiras

Um sargento da reserva da Polícia Militar foi assassinado a tiros nesta sexta-feira, 9, em Barreiras, no oeste da Bahia. Edvan Antônio de Macedo, 55 anos, foi atingido por disparos de espingarda calibre 12 e pistola ponto 40 dentro de um carro modelo Saveiro. O militar não resistiu e morreu no local.

Um outro homem, ainda não identificado, que estava na carona do veículo, também foi atingido pelos tiros. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A motivação do crime ainda é desconhecida. Segundo a PM, a última unidade que Edvan atuou foi no 10º Batalhão (BPM) de Barreiras. O militar era divorciado e deixou dois filhos. O horário e local do sepultamento ainda não foram confirmados.

adblock ativo