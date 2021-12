Sargento da reserva da PM é assassinado em Feira de Santana

O sargento da reserva da Polícia Militar (PM-BA), Adalberto Santos Silva, de 56 anos, foi morto a tiros no sábado, 11, durante um assalto a ônibus na cidade de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador). As informações são do site Acorda Cidade.

O crime aconteceu na rua Primavera, no bairro do Sobradinho. O policial estava dentro do coletivo quando homens anunciaram o assalto. Ele foi atingido na perna direita e nas costas.

Durante a ação criminosa, um dos suspeitos, Alexandre Santana Oliveira Nascimento, 21, foi baleado na perna. Ele foi encaminhado para a policlínica do conjunto George Américo e, logo depois, preso por policiais da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

Em seguida, o suspeito foi levado para o Hospital Geral Clériston Andrade e autuado em flagrante pela Polícia Civil. Alexandre continua internado e o estado de saúde não foi divulgado. Após receber alta, ele será levado para o Conjunto Penal de Feira de Santana.

Matheus dos Santos Paiva, 21, confessou ter disparado dois tiros contra o policial e informou que Alexandre também atirou. Ele e o terceiro envolvido, Lucas Matias de Oliveira, 19, foram levados para o presídio na manhã deste domingo, 12.

Suspeitos foram presos e encaminhados para o presídio (Foto : Aldo Matos | Acorda Cidade)

