Sargento da PM é morto após assalto em um bar

O sargento da polícia militar Renilton Cruz e um suspeito, ainda não identificado, morreram durante uma troca de tiros na noite desta quinta-feira, 12, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). De acordo com a polícia, o tiroteio ocorreu após o suspeito, juntamente com outro homem, realizar um assalto no Bar Ramon Drink's, no bairro Chácara São Cosme.

De acordo com o site Acorda Cidade, por volta 22h, dois homens armados entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Quando um deles recolhia os pertences dos clientes, o PM reagiu e houve troca de tiros.

Um dos criminosos e o sargento foram atingidos pelos disparos. Mesmo com um deles feridos, os bandidos conseguiram correr até um veículo Tucson, cor preta, onde estava o terceiro assaltante.

Eles fugiram em direção a uma clínica, no Conjunto Feira X, onde deixaram o comparsa baleado pelo sargento durante o confronto, mas este morreu ainda na área externa da unidade médica.

Atingido na região do tórax e do pescoço, o policial foi socorrido até o Hospital Emec, onde foi submetido a uma cirurgua, mas não resistiu aos ferimentos. Ele morreu por volta de 1h30 desta sexta, 13.

Segundo a polícia, o sargento Cruz morava no mesmo bairro onde ocorreu o assalto. Ele estava na Polícia Militar há 24 anos e era irmão do policial civil Rosalvo Cruz, lotado na Delegacia Territorial de Ibitita, da Coordenadoria Regional de Polícia de Irecê.

