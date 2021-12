Sarau Inclusivo comemora Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Acontece nesta terça-feira, 3, o Sarau Inclusivo, mesma data na qual se comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, criada através de uma Assembleia Geral das Nações Unidas. O evento será realizado no Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade (CETENS), localizado na UFRB de Feira de Santana.

As atividades no CETENS serão iniciadas às 12h, com almoço por adesão e envolverão apresentações culturais, com músicas e poesias. O elenco de atividades também será composto por uma roda dialógica, às 15h com o tema “O respeito à diversidade é uma questão de direito”.

A UFRB de Feira de Santana tem o primeiro curso do Brasil de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade. O corpo docente é multidisciplinar e desenvolve diversas atividades, não apenas acadêmicas, voltadas para pessoas com deficiência.

