Sapeaçu recebe novas ações de desenvolvimento rural e urbano

O município de Sapeaçu (a 163 km de Salvador), no Recôncavo, recebeu nesta quinta-feira, 10, um conjunto de ações nas áreas de infraestrutura hídrica, incentivo à produção rural, geração de emprego e renda e regularização fundiária. No início da manhã, o governador Rui Costa inaugurou uma fábrica de biscoitos do Grupo de Mulheres Produtivas Flor do Sertão, no distrito de Canabrava.

Já na sede municipal, o governador anunciou a universalização do acesso à água no município, entregou máquinas e equipamentos agrícolas para o Consórcio Desenvolvimento Sustentável Território do Recôncavo, um sistema de abastecimento de água para atender aos povoados Brito, Quiamba e Macaúbas e 201 títulos de terra para moradores de nove municípios da região.

Além disso, assinou ordem de serviço para implantação de um sistema de abastecimento de água para os povoados de Baixinha, Ponto Certo, Pacheco, Bebe Água e Pau Preto. Na oportunidade, Rui também visitou o Colégio Estadual Dr. Eliel da Silva Martins.

Fábrica de biscoitos

A agroindústria para o beneficiamento da mandioca agregará valor ao produto, melhorando a vida do grupo de mulheres. Durante a inauguração, o governador ressaltou a importância da unidade, que representa um investimento de R$ 160 mil, para a região.

"Estamos fomentando a agricultura familiar no Recôncavo. Esta é a nossa aposta: gerar emprego nos municípios, tanto na sede, como na zona rural", disse.

A coordenadora da fábrica, Solange Aparecida, 46, explica que o grupo de mulheres conseguiu os recursos para montar a unidade por meio de um edital da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).

"Antes, nós éramos dez mulheres que fazíamos bolachinhas manualmente, em condições precárias. Mas tínhamos o sonho de construir essa minifábrica e ter os equipamentos para poder trabalhar melhor. Agora podemos produzir bolos de aipim, puba, diversos tipos de biscoito e outros produtos", conta.

Ela afirma ainda que a maioria das mulheres que trabalham na fábrica é beneficiária do Bolsa Família e tira sua renda da atividade rural. "Mas a gente passa por uma época do ano em que a roça não produz. Agora, com todo esse equipamento, vamos mudar a vida de muita gente aqui da comunidade. Quando falamos de dez mulheres, estamos falando de dez famílias", destaca.

Água e títulos

Ainda na ocasião, Rui explicou que a retroescavadeira hidráulica, o trator e o caminhão são os primeiros equipamentos de muitos que serão entregues aos consórcios.

"Estamos trabalhando agora para conseguir a compreensão dos prefeitos de que, se eles se unirem em consórcios, vai sair mais barato para cada município e nós vamos conseguir fazer mais para a população", disse.

adblock ativo