Zé Ramalho e Elba animam o São João do Pelô

Zé Ramalho, Elba Ramalho, Adelmário Coelho, Estakazero e Zelito Miranda são alguns dos nomes já confirmados para a programação do São João do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. O evento será entre os dias 20 e 24 de junho, no Terreiro de Jesus.

A programação terá outros nomes de peso que devem ser conhecidos na próxima segunda-feira, 15, segundo informações da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatusa).

Apesar da Bahiatusa não divulgar as datas das apresentações, no site oficial de Elba a data programada para o seu show é o dia 21.

Além da festa no Terreiro de Jesus, o Pelourinho recebe ainda shows em outras praças entre os dias 11 e 29 de junho.

Subúrbio

O São João também será comemorado em Paripe, subúrbio ferroviário de Salvador, com a apresentação de bandas de forró entre os dias 23 e 24.

Ainda segundo a Bahiatusa, o concurso de quadrilhas juninas na Praça da Revolução terá início a partir do dia 11.

adblock ativo