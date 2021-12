Você é a favor ou contra a presença de outros ritmos no São João?

As festas juninas já começam a pipocar em Salvador e no interior da Bahia a partir desta quinta, 22. Uma polêmica, no entanto, toma conta das redes sociais: o São João deve ser um reduto de forrozeiros, como defende artistas como Elba Ramalho, ou deve abrir espaço para outros ritmos, a exemplo do sertanejo (apoiado pela cantora Marília Mendonça). Opine!

adblock ativo