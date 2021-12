Virada junina marca a terceira edição do Arraiá do Triunfo

O último dia do Arraiá do Triunfo, na cidade de Quijingue (a 322 quilômetros de Salvador), deu lugar a uma "virada" junina depois de realizar 24 horas ininterruptas de festa, regada a forró e arrocha.

O evento, que contou com mais de 50 mil pessoas, teve início às 10h desta terça-feira, 23, e terminou às 10h desta quarta, 24, com o show mais esperado do dia, apresentado pelo cantor Acácio.

Essa foi a terceira edição do Arraiá do Triunfo, cujo tema deste ano trouxe uma homenagem ao "rei do baião", Luiz Gonzaga, como forma de celebrar a cultura sertaneja nordestina.

Na praça principal de Quijingue, apresentações de bandas regionais e de grupos de cultura popular proporcionavam aos visitantes uma mostra das manifestações artísticas locais.

Nada de cansaço

Pessoas de várias partes da Bahia, mais a população local, puderam celebrar os festejos em várias áreas do município, que possui cerca de 29 mil habitantes.

Natural de Euclides da Cunha (a 325 km da capital), a comerciante Daniela Freitas viajou cerca de 51 quilômetros até Quijingue só para curtir a virada forrozeira.

Era por volta de 8h desta quarta, quando teve início a apresentação de encerramento do arraiá, mas ainda assim a comerciante não demonstrava nenhum sinal de cansaço.

"Ainda tenho fôlego pra mais. Saí de Euclides da Cunha só para assistir ao show de Acácio, sou muito fã dele", disse a moça, entre uma música e outra.

Quem também animou o público foi a dupla Frank e Alex, compositores do famoso arrocha "Chora não, bebê", que virou sucesso nacional interpretada na voz do cantor Pablo.

Também se apresentaram no arraiá nomes como Zezinho da Ema, Frank e Alex, Vanil Sam, Amor Mania e Namoro On Line.

Colaborou Luiz Tito

adblock ativo