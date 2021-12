Vila agrada fãs do "pé-de-serra" em Santo Antônio de Jesus

A Vila do Forró é um dos espaços alternativos para diversão de quem vai conhecer o São João de Santo Antonio de Jesus, contando com uma programação que inclui a apresentação de 46 grupos dos mais tradicionais forrozeiros da região e quadrilhas, das 14 às 4 horas.

Casais apaixonados ou solteiros em busca de um par encontram no espaço um local para dançar agarradinhos ao som do tradicional forró pé-de-serra. O pequeno palco, instalado na lateral da praça principal da cidade, permite que os frequentadores dancem e, em seguida, desfrutem de comida e bebida típicas do período junino, nas barraquinhas situadas ao redor.

Na noite da última quinta-feira, 23, o "salão" era ocupado, em sua maioria, por casais maduros, que forrozavam ao som de Zé de Belém e sua banda, Nesse embalo, Everaldo Santos e Geralda Macedo dançavam animados as tradicionais músicas juninas.

Everaldo disse que nunca perdia as festas e que ainda pretende festejar São Pedro na casa de amigos, numa rocinha próxima a cidade. Geralda explicava que estava se esquentando para o show de Zezé de Camargo e Luciano que aconteceria em mais algumas horas, mas gostava muito do som típico produzido pela sanfona, zabumba e triângulo.

Tímido, Luiz Gustavo Almeida, natural de Sapeaçu, estava com amigos, mas disse que estava procurando um par para dançar as músicas da Vila do Forró, local que mais gostou na festa do dia 23.

Fechando a programação neste sábado, 25, à noite, o público pode assistir aos shows de: Alexandre Mendes, às 14 horas; Os Meninos de Seu Thoin, às 15 horas; Arraiá da Educação: Quadrilha da Sapucaia, às 16 horas; Skema Livre, às 17 horas; Moral A 3, às 18 horas; Desejo Ardente, às 19 horas; Nilton Negrão, às 20h30; Alex Jhow, às 21h30; Madú Malta, às 22h30; Didhio Oliveira, à meia-noite; Na Cama da Sogra; à 1h30; e Stéphanno Lemos, às 3 horas.

Outras atrações

Na recém-inaugurada Praça Padre Matheus, famílias podem curtir até este sábado, 24, o Forró Chamego, das 17h30 às 19 horas, além de levar as crianças para o parque infantil. No coreto da Praça Renato Machado, a animação fica por conta de "Osvaldo do Acordeon" e "Os Cobras do Nordeste", também das 17h30 às 19 horas.

Camarote com show

Aderindo ao estilo do carnaval baiano, a cidade conta com um camarote all inclusive, o Villa Music, previsto para um público de até três mil pessoas poderão curtir numa área de 1.600 m², com uma vista privilegiada, as atrações dos dois palcos principais da festa. Neste sábado, a acontece show exclusivo com os tambores da Timbalada e Denny Denan, vocalista da banda, que promete um show nos moldes juninos.

"Muitos pensam que o São João é só para as bandas de forró e é isso que a Timbalada desmistifica. A gente também faz nosso forró, temos até músicas neste segmento, porque nós somos uma mistura mesmo e nos encaixamos em todos os ritmos", garante o timbaleiro, que se apresentará a partir das 17 horas, antes do início dos shows nos palcos principais da praça.

Na quinta-feira a banda Harmonia do Samba e seu vocalista Xanddy subiram ao palco do camarote botando todo mundo para dançar sua famosa "Paradinha". No repertório, sucessos, como "Quebrou a Cara", hit de Cristiano Araújo regravado pelo cantor de pagode

