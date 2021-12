Veja o 5º e o 6º episódios da série sobre a história de Santo Antônio

O Portal A TARDE apresenta nesta sexta-feira, 7, o quinto e o sexto episódios da série 'Antônio de Portão - O santo popular', produzida pelo jornalista e produtor de conteúdo audiovisual Paulo Coutinho.

5º episódio: O prazer de celebrar a trezena é o tema deste quinto episódio. A alegria e a devoção em fazer a “festa da vida”, como define padre Rogério.

6º episódio: Santo Antônio morreu numa terça-feira e, por isso, as missas celebradas neste dia, nas paróquias que levam o nome do santo, homenageiam Antônio. Ele também ficou famoso pela distribuição de pães aos pobres e, no final das celebrações, acontece a entrega desses pães.

