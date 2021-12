Unidades do município mantêm plantão médico

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está com um esquema de plantão para atendimentos de urgência e emergência 24 horas durante este feriadão.

Realizam esse serviço as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Valéria, Adroaldo Albergaria (Periperi), Pirajá, San Martin, Vale dos Barris, Brotas, Hélio Machado (Itapuã), Paripe e São Cristóvão.

Também podem ser procurados os Pronto Atendimentos (PAs) de São Marcos, Alfredo Bureau (Marback), Edson Teixeira (Arenoso), Maria Conceição Santiago Imbassahy (Pau Miúdo) e Rodrigo Argolo (Tancredo Neves).

A unidade central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) permanece em esquema de plantão todos os dias, inclusive dando apoio ao São João do Pelourinho.

O coordenador médico do Samu, Antônio Carlos Fernandes, chama a atenção para a necessidade de cuidados no manuseio de fogos de artifício.

Em caso de queimaduras, o especialista explica que cada tipo de queimadura requer um cuidado específico, a depender do agente causador, da extensão e da profundidade dos ferimentos. Para tanto, ele avisa que, quando acontecer um acidente, não deve ser realizado qualquer procedimento por familiares e amigos.

“Não devemos colocar nada no local queimado. As pessoas que costumam colocar manteiga, pasta de dente ou pomada existente em casa devem saber que isso só pode prejudicar o acidentado em questão”, observa o médico. Ele acrescenta que outra coisa que deve ser evitada é a aplicação de gelo, pois pode dificultar a circulação do sangue.

“O máximo que a pessoa pode fazer é colocar a ferida em uma água corrente e levar para um posto médico ou ligar para o número 192, para mais orientações. Quanto menos manipular a região queimada antes de levar ao serviço médico, melhor”, ensina.

Crianças

Segundo Fernandes, as crianças são as mais atingidas nesse período pelos problemas causados por queimaduras.

“As crianças tendem a se interessar mais pelos fogos e ficam próximas deles ou manuseiam sem qualquer tipo de supervisão. Essa falta de acompanhamento acaba resultando em alguns acidentes. Outra situação recorrente é o transporte dessas ‘bombinhas’ nos bolsos. Se uma faísca cai perto da caixa pode estourar todas e, consequentemente, queimar a criança”, adverte.

