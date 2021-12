Último dia do Arraiá do Galinho reúne 25 mil pessoas

O palco principal do Arraiá do Galinho recebeu, neste domingo, 7, na noite de encerramento, atrações como Calcinha Preta, Danniel Vieira, Asas Livres e Estakazero. Esta última, recordista de apresentações no evento.

"É um reconhecimento e enorme responsabilidade estar todo ano no Arraiá do Galinho, que é tradicional. Espero estar a altura desse record", disse o vocalista Leo Macedo.

Pouco antes, foi a quadrilha Forró do Luar, do bairro de Massaranduba, que chamou a atenção com o tema 'A Santíssima Trindade do Forró: Sanfona, Zabumba e Triângulo'.

"Já nos consideramos os vitoriosos de 2015. É muita dedicação, estamos ensaiando desde o ano passado", contou o coreógrafo e idealizador temático do grupo, Anderson Dias.

Ex-quadrilheira, Dirlene Rocha, de 45 anos, se esforçava para conseguir ver a apresentação da plateia e matar a saudades. "Eu participava na época que era no Balbininho, na antiga Fonte Nova. Sou velha!", disse aos risos.

Público curte último dia de festa no Wet'n (Foto: Luciano da Matta l Ag. A TARDE)

Programação

Após a abertura de Sinho Ferrary no palco principal, o público curtiu a performance de Danniel Vieira. Mais tarde, foi a vez de Tierry mostrar o novo trabalho com foco no arrocha, seguido da Estakazero e a banda Calcinha Preta, que aproveitou o evento para gravar imagens do 5º DVD. O encerramento ficou por conta da banda Asas Livres.

