Tríduo de Santo Antônio abre festejos juninos no Pelourinho

O Tríduo de Santo Antônio abre o ciclo de festejos juninos no Pelourinho, nesta quinta-feira, 11. A programação é inteiramente gratuita e vai até o sábado, 13, com cortejos, rezas e cânticos típicos, além de shows de forró ao fim de cada dia de celebração.

A celebração religiosa tem início sempre às 19h, mas a concentração está marcada para as 17h30, na sede do Centro de Culturas Populares e Identitárias, no Largo do Pelourinho. A Oficina de Frevos e Dobrados, a orquestra do Maestro Fred Dantas e o Coro da Igreja do Rosário dos Pretos, que vai conduzir a reza cantada todos os dias do Tríduo, além dos sanfoneiros Denison Lago e Raqué do Acordeon participam do primeiro dia de cortejo, no Largo Pedro Archanjo.

Na sexta-feira, 12, quem participa do cortejo é o Coro da Rosário dos Pretos e a dupla de sanfoneiros Denison Lago e Raqué do Acordeon, no Largo Tereza Batista . No dia do homenageado, sábado, 13, os sanfoneiros Denison Lago e Estevam Dantas preparam o receptivo da celebração, no Largo Quincas Berro D'Água.

Cada noite será encerrada com dois shows de forró, um às 20h30 e outro às 22h. No primeiro dia, as bandas Forró Fusaka e Bando do Velho Chico, se apresentam. Quem anima a sexta-feira é a forrozeira Rosa Baiana e o cantor Bruninho do Acordeon. Já no dia de encerramento, 13, quem faz a festa é a Banda Forró Fusaka e a Banda Marana. A programação é uma realização do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e do Centro de Culturas Populares e Identitárias.

O Tríduo de Santo Antônio é uma tradicional reunião de louvor e oração que acontece do dia 12 ao dia 13 de junho, data em que é comemorado o dia do santo considerado casamenteiro e padroeiro dos namorados. No sincretismo, Santo Antônio é representado por Ogum, orixá capaz de abrir caminhos.

