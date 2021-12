Tio Barnabé abre os festejos juninos no largo do Pelourinho

Ao som do clássico "Encosta N'eu", banda Tio Barnabé se apresenta no palco do largo do Pelourinho, no Centro Histórico. Com a trégua da chuva, o público começa a chegar no Pelô. O arrasta-pé está animado; há casais dançando Forró e crianças soltando fogos.

#saojoao2017 A festa no Largo do Pelourinho já começou! Quem está no palco é a banda Tio Barnabé. Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Jun 23, 2017

