Shows no Terreiro de Jesus seguem com Cicinho de Assis

A banda Filomena, que tocava no palco do Terreiro de Jesus, encerrou a sua participação no São João do Pelourinho. Nesse momento, o público aguarda o show de Cicinho de Assis, que começa às 19h. Em seguida, quem sobe ao palco é o forrozeiro Flávio José, às 21h.

Ainda em pequeno número, o público está animado para as próximas atrações. A autônoma Isabela Marques trouxe sua filha Giovana para curtir o são João. "Pretendo ficar até o show de Flávio Jose. Aqui está animado e calmo", disse.

adblock ativo