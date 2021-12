Shows garantem bom arrasta-pé no Centro Histórico de Salvador

O Centro Histórico de Salvador está em clima de São João. Isto porque os festejos juninos já começaram na noite desta quitna-feira, 22, e prosseguem até este sábado, 24.

>>Luan Santana, Saulo e Flávio José entre as atrações nesta sexta-feira

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) iniciou a festa por volta das 18h30, no Largo do Pelourinho. Enquanto isso, o forrozeiro Adelmário Coelho subia ao palco montado no Terreiro de Jesus para comandar o arrasta-pé.

O clima animou o advogado Danilo Ribeiro. Ele decidiu curtir o arrasta-pé do Centro Histórico antes de viajar para o interior.

“São João no Pelô é tradição. Todo ano venho para cá dançar e tomar uma cerveja”, celebrou Danilo.

Com expectativa de abastecer os visitantes (e faturar), a vendedora Raimunda Oliveira oferecia variedade de bebidas em uma barraca localizada próximo ao palco do Terreiro.

“Aqui eu vendo licor, cerveja e outros drinques. O mais pedido é a caipirinha”, contou a vendedora, destacando que esta bebida supera até as vendas de licor.

A tradição do forró no Centro Histórico também atraiu o casal de turistas Helena Coelho e Carlos Libaneo. “Viemos para cá com o objetivo de curtir o São João de raiz”, revelou o visitante. Ele e a companheira vieram de Brasília para ficar uma semana na capital baiana.

A valorização da cultura nordestina, abordada pelo casal brasiliense, também teve o apoio de integrantes da orquestra. Durante a apresentação, os músicos fizeram um minuto de silêncio em protesto contra a “desvalorização do forró”, chamado de pé de serra.

“Vamos deixar a sanfona tocar para relembrar nossos ídolos do passado, que precisam ser louvados hoje”, pregou um dos músicos da Osba. Ele referiu-se às polêmicas que envolvem a contratação de bandas sertanejas no São João nordestino.

De fato, há uma mistura de ritmos em boa parte das festas juninas. No entanto, a programação do Pelourinho indica que o forró de raiz é o que predomina nos shows.

Ainda na noite desta quinta, outras atrações de forró pé de serra se apresentariam nos palcos do Terreiro de Jesus e no Largo do Pelourinho.

Expectativa

As programação desta sexta, 23, que tem previsão de começar às 17h, conta com as bandas Colher de Pau, Tio Barnabé e o forrozeiro Flávio José.

De acordo com expectativa da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa), que coordena o evento, são esperadas 30 mil pessoas por dia durante os festejos juninos do Pelourinho.

Para atender os visitantes estão sendo disponibilizadas 28 linhas de ônibus com o roteiro prorrogado até as 3h.

O Elevador Lacerda, que faz a ligação entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta, está funcionando gratuitamente durante 24 horas.

*Estagiários sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

Shows garantem bom arrasta-pé no Centro Histórico de Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

