Shows e decoração atraem público ao Centro Histórico

Quem optou por ficar na capital baiana neste feriadão pode curtir o tradicional São João no Pelô. Com uma programação simultânea nos três largos, não faltam opções para o público dançar. Entre as atrações desta quinta-feira, 23, Adelmário Coelho, Cicinho de Assis e a Orquestra Sanfônica de Serrinha, uma das novidades.

A decoração também ganhou enfeites juninos e contou com girassóis, bandeirolas e um casal de bonecos caipira. Os casais de estudantes Felipe Meira e Maria Clara Melo, ambos com 19 anos, e Vítor Costa, 18, e Jamile Gomes, 16, optaram por não viajar e aproveitaram a tarde para passear pelas ruas do Pelourinho. "Hoje estamos apenas passeando, mas amanhã [sexta] viremos para ver os shows", disse Felipe.

Para quem trabalha no local, como o garçom Tiago Santos, 30, o momento é de ganhar dinheiro, mas o movimento, até então, estava fraco. "É a crise", disse. Segundo ele, o restaurante costuma receber entre 150 e 200 pessoas neste período, mas até a tarde desta quinta tinha recebido apenas 70.

Atrações

A Orquestra Sanfônica de Serrinha fez a estreia no São João do Pelô. Formada há seis anos por 20 músicos, com idades entre 9 e 82 anos, e 14 sanfonas, além de gaitas, o grupo abriu os festejos, às 17h. "É a nossa primeira grande apresentação", disse o fundador e produtor Joselito Dantas, o Chicão. O conjunto trouxe uma apresentação especial, com o Hino Nacional tocado em ritmo de baião.

Mãe do músico Eduardo Brana, 14, Neide Cunha, 35, era só orgulho. "Vim de Serrinha só para vê-los", contou a técnica de enfermagem, que fez questão de registrar tudo com a máquina fotográfica.

A programação desta sexta-feira, 24, inclui shows de Flávio José, Targino Gondim, Del Feliz, Tenison Del Rey e Nonô Curvelo, no Terreiro de Jesus. Já no Largo do Pelourinho apresentam-se Tio Barnabé, Trio Virgulino, Kevi Jonny e Genard.

